Vola il nuovo «Simbolotto»: ecco la vincita più alta in Campania

Vaso, amo, ragazzo, soldato, uccello: non è una sconnessa successione di animali, cose e persone, ma l'ultima estrazione del Simbolotto, il nuovo gioco della famiglia del Lotto che abbina numeri e simboli. In Campania è piaciuto parecchio e sono già quattro gli en plein fatti registrare nella regione: i 15 mila euro vinti alla fine di settembre a Sant'Agata de' Goti rappresentano il premio più alto. Le altre vincite, riporta Agipronews, sono state centrate in provincia di Salerno (San Giovanni a Piro e Pagani) e a Giugliano. Lanciato nel luglio scorso, il Simbolotto ha attecchito immediatamente, forse per quelle piccole e attraenti icone stampigliate sulla schedina, ma più probabilmente perché la partecipazione è gratuita. Basta fare una normale giocata del Lotto sulla ruota mensilmente in promozione (a dicembre è quella di Venezia) per vedersi assegnare dal sistema una combinazione casuale di 5 simboli scelti in una serie di 45. Se escono tutti e cinque, si può fare festa. © RIPRODUZIONE RISERVATA