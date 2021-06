Ucciso a 19 anni dalla babygang, la mamma di Simone: «Non perdonerò mai i killer, voglio giustizia»

«Sono credente e quindi contro la pena di morte. Ma sono per l'ergastolo, questo sì. Ho potuto vedere mio figlio in obitorio solo quattro giorni dopo che fu ammazzato. Il suo corpo era martoriato. Nove coltellate: una violenza barbara». Non lascia spazio a interpretazioni l'appello al fine pena mai per gli assassini di suo figlio, un appello rivolto da una distrutta Natascia Lipari, mamma di Simone Frascogna, lo studente di 19 anni ucciso per...

