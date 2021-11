Simone ucciso con 9 coltellate nel Napoletano, il pm: «Ergastolo per l'assassino»

Il pubblico ministero ha appena pronunciato la sua requisitoria davanti alla Corte d'Assise. Il magistrato ha chiesto l'ergostolo per Domenico Iossa, il giovane di 18 anni che la sera del 3 novembre 2020 uccise Simone Frascogna per futili motivi, con nove coltellate.

Per lo studente di 19 anni si sta mobilitando tutta la città di Casalnuovo, dove Simone viveva e fu ucciso. «E' stato un omicidio di matrice camorristica perché l'assassino di mio figlio ha vissuto ed è cresciuto in un ambiente camorristico e perchè Iossa non tollerava ragazzi buoni e generosi come mio figlio: sia fatta giustizia», ha detto la mamma, Natascia Lipari, commentando la richiesta del pubblico ministero. Il verdetto della Corte d'Assise è atteso per il prossimo mese di dicembre.