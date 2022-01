Simone, il piccolo Messi di Napoli a 8 anni va in prova al Barça

Quando Gennaro Velardo, allenatore della New Team Poggiomarino, vide per la prima volta Simone tirare calci a un pallone, pensò subito: «È un piccolo campione, un talento». Era il 2019 e Simone Oliviero aveva appena 5 anni. Ora che ne ha quasi 8 (li compirà a marzo), mister Gennaro non può essere ancora sicuro che la sua profezia si avvererà, ma può ben dire che la strada intrapresa è quella giusta: il bambino, infatti, è tra i pochi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati