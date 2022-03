Sindacalisti aggrediti nel Napoletano, la denuncia dei segretari di Cigl e Uil

Due delegati aziendali della Fp Cgil e della Uil Fpl sono stati aggrediti nei giorni scorsi all'interno del parcheggio della casa di cura Nostra Signora di Lourdes a Massa di Somma, in provincia di Napoli, con frasi violente e discriminatorie. I fatti, denunciati con due querele presentate alla locale stazione dei carabinieri da parte dei due lavoratori, sono stati portati all'attenzione dei vertici della casa di cura e dell'asl Napoli 3 da parte delle segreterie provinciali dei due sindacati di categoria.

Scrivono in una nota Marco D'Acunto e Giovanni Liguori, segretari Fp Cgil e Uil Fpl Napoli: «Abbiamo chiesto all'asl Napoli 3 un intervento deciso, dato atto che la direzione di casa di cura Nostra Signora di Lourdes ha mostrato da sempre una certa ostilità alle relazioni sindacali e venendo, da ultima, anche condannata alcuni mesi fa per condotta antisindacale dal competente giudice del lavoro. Ff Cgil e Uil Fpl da tempo stanno cercando un dialogo sulla organizzazione del lavoro presso la struttura ma siamo all'inverosimile: dopo gli incontri che si sono tenuti tra novembre e dicembre 2021, nei quali sembrava potesse essere avviarsi una relazione costruttiva l'azienda, nonostante le continue richieste, non ha ancora fornito le copie corrette dei verbali.

Per questo Ff Cgil e Uil Fpl - concludono D'Acunto e Liguori - si sono viste costrette a richiedere alla asl Napoli 3 di verificare il personale presente in azienda, il suo utilizzo in riferimento ai minimi previsti per l'accreditamento e le modalità di utilizzo di altre figure quali, ad esempio, i cosiddetti tirocinanti».