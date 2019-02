Clima teso in Anm. In un incontro che si è svolto questa mattina nella sede dell’ ANM tra i dirigenti aziendali e i rappresentanti sindacali di Orsa, Faisa CISAL e Usb non è stata raggiunta l’intesa sulle condizioni degli operatori di esercizio. Si va dunque verso lo sciopero dei mezzi che potrebbe essere proclamato per l’8 marzo.

Lunedì 25 Febbraio 2019, 13:16 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 13:24

