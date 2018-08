CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 6 Agosto 2018, 22:52 - Ultimo aggiornamento: 7 Agosto, 09:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Asl Na 1 Centro: l’intersindacale proclama lo stato di agitazione. «Alla luce della persistente e progressivamente crescente gravità della situazione e della consapevolezza che non si prevedono miglioramenti neppure dal mese di settembre, superata cronologicamente l’emergenza estiva» le sigle sindacali fanno salire il livello di tensione e si riservano «ogni eventuale azione successiva». Una levata di scudi che parte dalla mancata risposta alla richiesta di convocazione nella giornata di ieri nell’ambito di un confronto a tutto campo intavolato con i vertici della Asl sin dallo scorso maggio. In prima linea ci sono tutti i principali sindacati dei camici bianchi dall’Anaao ai primari dell’Anpo, dai medici dirigenti della Cimo alla Cgil, Cisl e Uil senza dimenticare il sindacato radiologi la Fesmed e l’Ugl.I MOTIVIMancanza di certezze nei cronoprogrammi riguardo a disattivazioni e mancate attivazioni di reparti, mancato potenziamento delle attività ambulatoriali, la richiesta di un’equa distribuzione delle risorse umane e tecnologiche per garantire in tutta l’azienda, qualità e sicurezza delle cure e del lavoro, sia per le attività di urgenza che di elezione, riduzione delle liste di attesa. Sono questi i principali motivi della levata di scudi dei sindacati, e non sono pochi. Reclamata, inoltre, trasparenza nella gestione del personale (reclutamento, assegnazione, distribuzione per disciplina in tutta l’azienda), rispetto delle norme sulla mobilità, e l’affidamento di incarichi, attivazione delle procedure concorsuali per i direttori di struttura che mancano in tutta la Asl (e non solo nell’Ospedale del mare), rispetto della mission di ciascun presidio, riorganizzazione degli ospedali per funzioni e discipline programmate superando le criticità organizzative che aumentano il rischio clinico e di aggressioni, soprattutto nelle attività di emergenza. Difficoltà che, secondo i camici bianchi, non si limitano a quelle rilevate dagli ispettori ministeriali al Loreto Mare e non si limitano a questo presidio. Chiesto infine, il corretto funzionamento dei pronto soccorso «in base a standard di personale, organizzativi e strumentali previsti dalle norme».