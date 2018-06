Venerdì 8 Giugno 2018, 14:26 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2018 14:26

«Il pronto soccorso del Cto rischia una nuova chiusura. Ancora una volta siamo costretti a fare i conti con la politica degli annunci che non rispetta i diritti». A lanciare l'allarme è Luigi D'Emilio, segretario generale della Cisl Fp Napoli. Dopo aver festeggiato dopo quasi 10 anni la riapertura del pronto soccorso del Cto adesso si rischia una nuova chiusura a causa della mancanza di personale. La preoccupazione del segretario nasce dopo aver letto una nota scritta dai primari dell'ospedale e inviata ai dirigenti dell'Asl e della Regione in cui si chiede di applicare il modello attualmente in vigore all'ospedale Rizzoli di Bologna. Nella nota si propone un'apertura del pronto soccorso dalle 7.30 alle 19.30.«Vorrei invitare i primari a riflettere sull'importanza di quel presidio per la zona del centro - spiega D'Emilio - non si tratta di una salumeria ma di un ospedale. E una struttura sanitaria non può permettersi di alzare e abbassare la saracinesca lasciando fuori chi ha bisogno solo perché è orario di chiusura». «Con le ferie estive certamente tutto sarà più complicato e le carenze di personale si acuiranno - conclude il segretario Cisl Fp di Napoli e provincia - ma il pronto soccorso non può lavorare a mezzo servizio. Chiediamo l'immediato reclutamento delle professionalità perché non possiamo permette l'ennesima chiusura di un presidio riaperto con non poca fatica».