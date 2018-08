Venerdì 31 Agosto 2018, 17:04

Un «autorevole intervento» per assicurare un «più adeguato ed incisivo presidio del territorio negli orari notturni» in modo da scongiurare il ripetersi di eventi delittuosi: è quanto auspicano e sollecitano i sindaci di Portici, Vincenzo Cuomo, e di Ercolano, Ciro Buonajuto, in una lettera indirizzata al prefetto e al questore di Napoli, a seguito di episodi criminosi registratisi nelle due città vesuviane. «Una serie di furti su autoveicoli e nei confronti di esercizi commerciali, spesso accompagnati da danneggiamenti e non da ultimo l'ordigno esploso nei pressi di un esercizio commerciale nella centrale piazza San Ciro a Portici, tutti perpetrati in orario notturno, rafforzano il convincimento che nella fascia compresa tra le 24.00 e le 06.00 non sia possibile garantire un efficace presidio del territorio con una sola auto per entrambe le nostre città» si legge nella lettera firmata dai due primi cittadini.«Portici ed Ercolano superano di gran lunga i centomila abitanti» viene evidenziato «e per le loro peculiarità ed il crescente indotto turistico legato alla presenza degli Scavi, del Mav, del Vesuvio, della Reggia, del Museo di Pietrarsa, senza considerare i flussi legati al fenomeno della cosiddetta movida, impongono una crescente attenzione rispetto alle esigenze di sicurezza percepita ed attuata».