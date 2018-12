Sindaco di Pisa annuncia: «Normale resta a casa. No alla distaccata a Napoli»

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 15:54

La Scuola Superiore Normale di Pisa non avrà una sede distaccata a Napoli. A dare l'annuncio in diretta Facebook sono il deputato leghista Edoardo Ziello e il sindaco di Pisa Michele Conti subito dopo l'incontro di questa mattina a Roma al Miur. «Abbiamo difeso Pisa e la Normale, impedendo che venisse portata da un’altra parte dell’Italia. Questo trionfo per la città è dovuto grazie alla sensibilità del Ministro della Lega, Marco Bussetti e al nostro coraggio.Avanti per Pisa!» dicono nel breve video per poi ribadire «La Scuola Normale è salva. Rimane la Scuola Superiore Normale di Pisa, al sud non verrà istituita nessuna sede secondaria, la scuola superiore universitaria rimane unica e nella nostra città». Il sindaco leghista si era opposto vigorosamente alla sede napoletana che sarebbe dovuta nascere il prossimo anno accademico a Napoli. «Una battaglia vera per Pisa, la dimostrazione che quando le amministrazioni locali insieme ai deputati eletti come Edoardo Ziello lavorano per il territorio i risultati arrivano. Io credo che si debba tornare indietro di 40 anni per trovare risultati eccellenti come quello di oggi. Noi l’abbiamo fatto per il territorio e la nostra città che amiamo tantissimo».Fortemente voluta dal direttore della Normale Vincenzo Barone e dal presidente del Crui Gaetano Manfredi nonché rettore dell'Università Federico II, il progetto aveva ricevuto la settimana scorsa il via libera dalla Camera grazie a un emendamento presentato in commissione Bilancio alla Camera dai relatori Silvana Comaroli (Lega) e Raphael Raduzzi (M5S). «La maggioranza di governo ci ripensi, si ravveda, faccia marcia indietro sull'istituzione di un inutile distaccamento meridionale» aveva dichiarato il sindaco Conti che ha fatto immediatamente quadrato con le forze di partito sabato scorso a Roma.