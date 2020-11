San Giuseppe Vesuviano: foto con gli sposi senza mascherina, per il sindaco della Lega scatta la multa

Non aveva indossato la mascherina nella foto con gli sposi in occasione della celebrazione del matrimonio; sindaco multato. A San Giuseppe Vesuviano sconti per nessuno. E così è stato lo stesso sindaco, Vincenzo Catapano, a raccontare l’accaduto sul suo profilo facebook. Quattrocento euro di multa e invito ai cittadini ad osservare le regole.

Come tutti sanno, il 27 ottobre scorso, celebrai un matrimonio in Sala Consiliare, nel pieno rispetto della normativa... Pubblicato da Vincenzo Catapano Sindaco su Martedì 17 novembre 2020

«Come tutti sanno, il 27 ottobre scorso, celebrai un matrimonio in Sala Consiliare, nel pieno rispetto della normativa anti-covid vigente, in cui tutti noi presenti indossavamo le mascherine. Al termine della cerimonia, mi fu chiesto dagli sposi di poter fare una foto ricordo senza mascherina, così, durante gli istanti della foto, in attesa che il fotografo scattasse, togliemmo la mascherina. Tale erroneo comportamento non era consentito dalla legge ed ancorché una foto ricordo di un matrimonio con mascherina sarebbe stato molto triste, ho comunque commesso un errore. Questa foto, poi, è stata trasmessa e veicolata da un consigliere di opposizione che, mosso da livore politico e personale nei miei confronti, ha provveduto a diffonderla, al solo fine di screditarmi, evidenziando a tutti la pagliuzza nel mio occhio, nell'illusorio tentativo di far dimenticare alla città i tanti anni di suo immane e scellerato malgoverno, che hanno condizionato e condizionano ancora lo sviluppo di San Giuseppe Vesuviano. Ebbene, giustamente, a seguito della denunzia e degli accertamenti compiuti dal Comando dei Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, la Polizia Municipale mi ha sanzionato e mi è stato notificato il verbale. Tanto è, ho sbagliato e pago, come è giusto che faccia ogni cittadino che infrange una norma.

Pur avendo commesso un errore, ciò non mi impedirà di dire ciò di cui sono internamente profondamente convinto: occorre rispettare rigidamente tutte le regole anti-contagio per venire fuori da questa difficilissima situazione.

Chi sbaglia, a San Giuseppe Vesuviano, sindaco o chiunque altro sia, paga».

