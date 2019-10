Sabato 12 Ottobre 2019, 18:36 - Ultimo aggiornamento: 12-10-2019 19:12

Alcune centinaia di persone sono scese in piazza oggi a Napoli per esprimere solidarietà al popolo curdo. Nel primo pomeriggio hanno tenuto un flash mob in piazza Berlinguer per poi dirigersi successivamente verso la prefettura. Ai manifestanti si è unita anche una delegazione di operai dello stabilimento Whirlpool di Napoli che sono impegnati in una complicata vertenza di lavoro. Lungo la strada i manifestanti hanno illustrato ai passanti quanto sta avvenendo ed hanno urlato slogan contro il presidente turco Erdogan.