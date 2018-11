Sabato 3 Novembre 2018, 18:54

TORRE DEL GRECO - «Nell'aiuola davanti al bar di via Roma ci sono siringhe usate: fate attenzione, intervenite subito». La denuncia, con tanto di foto e di indirizzo del caso, è arrivata dal centro storico di Torre del Greco e ha fatto subito il giro dei social network: nel vaso dei fiori davanti ad un rinomato caffè ci sono due siringhe con aghi.Le immagini sono state caricate dall'autore degli scatti a mò di denuncia nel gruppo «Segnaliamo cosa non va a Torre del Greco», una community nata proprio allo scopo di evidenziare e risolvere i problemi della città. «Quell'aiuola così come sta è un pericolo, è una vergogna, siamo in una strada molto frequentata da mamme e bambini». Si tratta di una pianta ornamentale curata dagli imprenditori della zona che già si sono attivati per ripulire il vaso e rimuovere il contenuto pericoloso.