Siringhe, droga e rifiuti: mobilitazione a Scampia per il sottopasso della vergogna

Martedì 24 Luglio 2018, 09:54 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2018 10:02

Un tappeto di siringhe lacci emostatici e tutto quanto occorre ai tossicodipendenti per drogarsi. Questo il degradante e spettrale scenario al di sotto del cavalcavia dell’asse mediano di Scampia a pochi passi dalla stazione della metro. Un vero teatro dell’orrore, tra la puzza dei rifiuti accumulati e le brande di fortuna dove sono soliti ripararsi i tossici della zona. Addentrandosi all’interno di questa vera discarica a cielo aperto, ci si imbatte in quelli che sono i residui delle siringhe adoperate per la somministrazione dell’eroina, ma anche in immagini sacre, libretti per rosari e un busto raffigurante l’immagine della Madonna. Una realtà che lascia attoniti e intimoriti, ma a cui i rappresentanti dell’VIII Municipalità intendono far fronte.«Siamo qui per un primo sopralluogo - commenta il vicepresidente Salvatore Passaro - insieme con la polizia locale, l’Asl e il servizio igiene del Comune di Napoli. Vogliamo bonificare l’area e renderla sicura. Da un decennio combattiamo perché questo posto sia reso vivibile e sicuro per i cittadini che vivono qui e che sono costretti, loro malgrado, ad assistere a scene indescrivibili. Qui sotto vengono a bucarsi tossici e sostano i senzatetto del quartiere. Le condizioni igieniche sono inadatte alla vita umana e non riusciamo a capacitarci del perché, fino a questo momento, nessuno sia intervenuto. Faremo un esposto alla Procura della Repubblica per cercare di arrivare quanto prima allo sgombero e alla pulizia di quella che ormai è la discarica più grande del quartiere».