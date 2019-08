CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 6 Agosto 2019, 08:46

Inviato a IschiaMimmo Senese indica le mura e le pietre di tufo ischitano della sua casa sulla via Borbonica a Casamicciola. Ci sono i puntelli, è sbarrata, ci sono attorno anche detriti. Come tanti altri, attende che gli dicano qualcosa su come fare a ristrutturarla.«Da sempre. Guardi, questo è l'agglomerato di case della mia famiglia. Intorno ci sono abitazioni realizzate più di cento anni fa, sono in piedi anche se con le crepe provocate dall'ultima forte scossa di due anni fa. Possibile che non ci si dica cosa dobbiamo fare per metterle a posto con i criteri migliori, che non si possono iniziare i lavori?»«Eccome se la ricordo. Aiutai mio nonno, di cui ho preso lo stesso nome di battesimo, a uscire dalla sua casa che aveva subito crolli. È il più anziano terremotato, con i suoi 92 anni. Quell'altra casa dietro è di mio fratello, quell'altra di una mia sorella. È un piccolo nucleo di abitazioni del nostro nucleo familiare, legati a questa strada, a questo luogo storico, con il cuore, i ricordi, l'affetto».«Siamo tutti a Forio, in affitto. Ma la nostalgia è tanta. Ischia è uno scoglio dove, anche se si è tutti sulla stessa isola, ognuno è legato al proprio Comune, al proprio territorio, alla realtà dove è cresciuto, dove i padri, i nonni e i genitori dei nonni hanno costruito la loro casa».