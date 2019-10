Ci sono le piante esotiche regalate all'agente all'esterno del grande albergo di famiglia, l'assunzione dell'amico di vecchia data del dirigente comunale che si occupa di patrimonio, ma anche una settimana di vacanza in un hotel di lusso a Ischia per la sovrintendente romana chiamata a intervenire su una licenza per un altro hotel da costruire nella Capitale. Eccolo, secondo la procura di Napoli, il «sistema Romeo», tre anni dopo l'esplosione del caso Consip, il cui filone principale (Renzi, Lotti, carabinieri e grandi manager di Stato) è in discussione dinanzi al Tribunale di Roma. Sono 55 gli imputati per i quali la Procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio, prima udienza dinanzi al gup Simona Cangiano il sei dicembre. È il processo figlio del trojan, del captatore informatico inoculato sul cellulare di Alfredo Romeo. Inchiesta condotta dai pm Celeste Carrano, Francesco Raffaele e Henry John Woodcock, rispondono di associazione a delinquere, oltre ad Alfredo Romeo (difeso da Francesco Carotenuto e Giovan Battista Vignola), anche l'ex parlamentare Italo Bocchino (nelle vesti di consulente dell'imprenditore napoletano), e l'intero staff della Romeo gestioni, vale a dire Enrico Trombetta, Ivan Russo, Fabio Angelico, Raffaele Scala, Agostino Iaccarino. Poi c'è il filone che punta su Ciro Verdoliva, attuale commissario dell'Asl Napoli uno, chiamato a rispondere di violazioni di atti coperti e di corruzione nella veste di ex dirigente del Cardarelli, per aver favorito l'azienda Romeo, all'epoca impegnata nella pulizia dell'ospedale. In che modo? «Avrebbe informato Iaccarino di un sopralluogo dei carabinieri del Noe», finalizzato a verificare la gestione dei lavori da parte della Romeo, «dando così la possibilità di regolarizzare la situazione prima dell'esecuzione del controllo». E non è tutto. Verdoliva dovrà difendersi anche di falso e occultamento di atti (in concorso con Iaccarino e Soprano), per aver distrutto «la documentazione relativa alle segnalazioni dei disservizi e degli inadempimenti posti in essere dalla Romeo gestione spa, nell'esecuzione del suindicato contratto di pulizie, segnalazioni che erano state inviate al direttore Verdoliva dai sanitari in servizio presso il Cardarelli, formalmente protocollate, alla vigilia della convocazione dello stesso Verdoliva ad opera della prima commissione trasparenza della Regione Campania, ed al fine di evitare che emergesse l'evidente frode consumata dalla Romeo Gestione spa nella fornitura del servizio di pulizia». Ed è in questo scenario che figurano anche due carabinieri del Nas, Sergio Di Stasio e Vincenzo Romano tra gli imputati. Sono accusati di rivelazione di segreto d'ufficio in concorso con Ciro Verdoliva: secondo gli inquirenti, il carabiniere Di Stasio - padre di Iolanda, deputata napoletana del M5s, del tutto estranea alla vicenda - avrebbe rivelato a Verdoliva notizie relative ad alcuni procedimenti penali pendenti.

LE SOFFIATE

Difeso dal penalista Giuseppe Fusco, ora Verdoliva avrà modo di replicare alle accuse della Procura dinanzi al gup, assieme ad un intero spaccato del mondo amministrativo e manageriale napoletano. Non ci sta Italo Bocchino (difeso dall'avvocato Luigi Ferrante), che respinge l'accusa di aver preso parte al cosiddetto sistema Romeo: «L'accusa di associazione per delinquere è già stata esclusa categoricamente e motivatamente dal Tribunale di Napoli in sede cautelare», a proposito della decisione di un altro giudice napoletano di non accogliere la richiesta di misura cautelare avanzata nei suoi confronti due anni fa. Cambia lo scenario a carico dell'ex governatore della Campania Stefano Caldoro (difeso dagli avvocati Fabio Carbonelli e Alfonso Furgiuele), per il quale cade l'originaria accusa di corruzione, che viene derubricata nel più lieve reato di traffico di influenze, in relazione a un finanziamento di borse di studio e a progetti di lavoro mai andati in porto. Non mancano accuse nei confronti di ex inquilini del comune di Napoli. È il caso dell'ex dirigente Giovanni Annunziata in particolare, che avrebbe contribuito a «cucire» un bando di gara su misura per la Romeo Gestioni di ottocentomila euro. Annunziata è accusato di aver raccolto informazioni contro il sindaco De Magistris. Sotto inchiesta anche Emanuele Caldarera (difeso dall'avvocato Giuseppe Vitiello), ex dirigente del Ministero della giustizia che avrebbe sbloccato i decreti di pagamento delle fatture emesse dalla Romeo gestioni per la pulizia del Tribunale in cambio dell'assunzione di una parente.

