Napoli, Romeo si difende: a processo anche sette agenti

«L'accusa di associazione a delinquere è già stata precedentemente esclusa categoricamente e motivatamente dal Tribunale di Napoli in sede cautelare». E non è tutto: «L'intero impianto accusatorio è costruito sull'ipotesi di una turbativa d'asta per l'assegnazione e aggiudicazione di appalti, mentre i fatti contestati non riguardano gare, né appalti, né assegnazioni di gare» e, «a fronte di narrazioni e titolazioni pregiudizialmente colpevoliste, il dato oggettivo della notizia è che si è solo in una fase di richiesta di rinvio a giudizio, che sarà serenamente valutata dal gup Simona Cangiano il 6 dicembre prossimo». È quanto sottolinea, in una nota, la Romeo Gestioni spa, in relazione alle notizie sulle richieste di rinvio a giudizio della Procura di Napoli nell'ambito dell'indagine sul presunto «Sistema Romeo».



E non è tutto. Si torna all'assoluzione del global service, altra indagine mostra finita con tante assoluzioni. «A distanza di oltre undici anni dalla prima evidenza di questa formula («sistema Romeo», ndr) - evidenzia il comunicato - e nonostante sentenze della Cassazione che ne negano l'esistenza, viene ancora usata per eccitare i mass media». Per la Romeo Gestioni spa, «agli atti risulta evidente l'abissale distanza tra i capi di imputazione della richiesta e i fatti oggettivamente contestati dai pm. Ragione per cui la scrivente società è altrettanto serenamente certa di poter dimostrare la propria assoluta estraneità ad ogni accusa».



La Romeo Gestioni, infine, «non può fare a meno di rimarcare che l'enfasi mediatica data alla notizia è inversamente proporzionale alla assoluta non-novità del fatto. Si tratta infatti di cose risapute dal febbraio del 2018 (un anno e nove mesi), fatti per i quali è già in corso un processo per un azionista di questa società, Alfredo Romeo. Dal che il paradosso di un «parallelismo divergente», con due procedimenti contemporanei e separati: al presunto corruttore da una parte e ai presunti corrotti dall'altra». Intanto, il prossimo sei dicembre, sarà celebrata la prima udienza preliminare a carico di 55 imputati: per Romeo, la prima accusa resta quella di associazione per delinquere. In questo scenario, sono coinvolti ben sette rappresentanti delle forze dell'ordine - due carabinieri, due finanzieri e tre poliziotti - che rispondono (a vario titolo) di violazione di atti coperti e accessi abusivi al sistema informatico. © RIPRODUZIONE RISERVATA