Talpe, soldi e prestanomi: «Ecco il sistema Scavone»

Dieci virus spia trojan per raccontare il presunto sistema messo in piedi dall'imprenditore Luigi Scavone. Parte così l'inchiesta che vede indagati dieci esponenti della guardia di Finanza, ma anche un poliziotto. È grazie infatti alla presenza dei virus inoculati su computer e telefonini cellulari che è stato possibile far emergere uno spaccato di contatti quanto meno sospetti. Stando alle indagini della Procura di Napoli, infatti, per anni Luigi Scavone avrebbe ottenuto informazioni riservate da esponenti delle forze dell'ordine, per poter costruire una rete di prestanome a cui affidare società cartiere. E non solo: tra i favori ricevuti, anche accessi discreti, a prova di controlli, a Capodichino, in cambio di soldi, assunzioni, regali di ogni tipo.

Un'inchiesta che va raccontata dalla fine: dalla decisione del Riesame di accogliere, solo in parte, le conclusioni della Procura, dopo che il gip aveva rigettato alcune richieste di arresti. In sintesi, il Riesame si è espresso in questi termini: ha disposto i domiciliari per Scavone (difeso dall'avvocato Alfonso Furgiuele) e la sospensione dal lavoro per cinque finanzieri (misure non eseguite, si attende la Cassazione). A leggere il provvedimento firmato dal Riesame, i giudici hanno disposto la misura interdittiva di sospensione dal servizio per Alfonso Mattiello, Giulio Tortale, Rosario Brilla, Vincenzo Abate, Vincenzo Vitiello. Doverosa è a questo punto una premessa: l'inchiesta è aperta ed ha ricevuto una prima stroncatura (quanto alle esigenze cautelari) in sede di valutazione del gip; in attesa di un punto definitivo, tutti i soggetti coinvolti potranno dimostrare la correttezza della propria condotta nel corso del prosieguo del processo.





In sintesi, Scavone è accusato di aver corrotto militari della Guardia di Finanza con soggiorni di lusso, biglietti per le partite del Napoli o per le gare di Moto Gp, ottenendo in cambio un trattamento di «assoluto riguardo» - come si legge nelle carte - da parte dei pubblici ufficiali, che gli avrebbero restituito una serie di favori. In che senso? Un atteggiamento morbido, a proposito di controlli fiscali, ma anche informazioni sensibili relative ad indagini. Ed è quest'ultimo punto un altro aspetto delicato dell'inchiesta. È il capitolo delle soffiate: una serie di informazioni legate alla possibilità di ispezioni e accertamenti di natura tributaria, che avrebbero potuto creare problemi al patron della società Alma; ma anche la consultazione del cosiddetto sdi, il sistema informativo dal quale è possibile verificare (solo dietro un mandato e per specifiche attività di indagini), se una persona è sottoposta o meno ad attività di indagine. Materia preziosa - scrivono gli inquirenti - quando si tratta di organizzare una rete di società cartiere. Oggi c'è una nuova indagine, che riguarda la questione delle soffiate e delle presunte mazzette per aggiustare controlli e garantire un regime di vita quanto meno sospetto (vicenda di cui ha parlato in questi giorni il Roma).



Ma c'è un'altra posizione al vaglio dei pm, quella del finanziere Walter Pisani (che non figura tra gli indagati per i quali il Riesame ha firmato provvedimenti cautelari), che in passato ha svolto il ruolo di caposcorta dell'allora pm Raffaele Cantone (oggi procuratore a Perugia, ovviamente estraneo a tutta questa vicenda). Avrebbe ottenuto, grazie all'intercessione dell'imprenditore, l'assunzione della nipote e della sorella in una delle società del gruppo di Scavone. È il 4 febbraio del 2020, quando il militare avrebbe fornito agli investigatori un elenco «di amici e conoscenti», che durante il 2018 «hanno ricevuto regali di valore considerevole e altre utilità (come borse di lusso, viaggi e biglietti per le partite del Napoli, ndr)». Scavone si sarebbe speso anche per l'assunzione della ex moglie di un colonnello della Guardia di Finanza e, a un altro finanziere, («mio amico da tre anni», scrive ) ha regalato - specifica nella nota - «... un viaggio per tutta la sua famiglia e una borsa Louis Vuitton, il tutto per un valore di citrca 6mila euro».

La Guardia di Finanza aveva già acquisito le informazioni contenute nella nota recuperandole grazie a «capillari, approfonditi e dispendiosi accertamenti tecnici». Scavone, convinto dagli inquirenti, ha deciso poi di fornire le credenziali di accesso al «suo» cloud: la comparazione tra i backup delle chat che aveva cancellato trovati sul web e le informazioni recuperate dai finanzieri avrebbero fornito un riscontro positivo. L'imprenditore avrebbe anche messo a disposizione di alcuni militari indagati beni di lusso, come costosissime Ferrari e lussuose imbarcazioni, frutto spiegano i giudici, della «...sua enorme enorme disponibilità economica...». Dalle indagini, emerge anche un tentativo di delegittimare il comandante della polizia econonico finanziaria Domenico Napolitano.