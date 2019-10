Sit-in animalista, scattano le sanzioni per il blocco stradale a Sant'Agnello

L'accusa è di aver paralizzato viale dei Pini, a Sant'Agnello, durante il sit-in organizzato il 27 settembre scorso per chiedere la liberazione di 23 cani tenuti da un'insegnante nel suo appartamento: 25 persone si sono viste contestare il blocco stradale dalla polizia di Sorrento. La vicenda potrebbe costare a questi manifestanti una sanzione fino a 4mila euro, ma intanto fa scattare nuovamente la mobilitazione degli animalisti: «Non pagate», ecco l'invito lanciato dal leader Enrico Rizzi su Facebook.



Nell'ultimo mese gli agenti del commissariato di Sorrento, diretti dal vicequestore aggiunto Donatella Grassi, hanno passato al setaccio le immagini girate dalla polizia scientifica e le decine di video, fotografie e dirette diffuse attraverso i social network. Confrontando queste clip con le foto dei profili Facebook dei manifestanti, le forze dell'ordine sono riuscite a individuare le persone che il 27 settembre hanno bloccato viale dei Pini mandando in tilt la circolazione in tutta la Costiera. Di qui l'applicazione della norma, inserita nel Decreto Sicurezza dell'ex ministro Matteo Salvini, sul blocco stradale: per chi limita la libera circolazione dei veicoli col proprio corpo, quindi senza servirsi di mezzi come transenne o tronchi, è prevista una sanzione da due a 4mila euro. Sarà il prefetto a quantificare la somma che ciascuno dei 25 manifestanti identificati dovrà versare senza possibilità di dilazione o di pagamento in misura ridotta.



Pronta la reazione di Enrico Rizzi, segretario nazionale del Partito animalista europeo che ha chiesto a gran voce la liberazione dei 23 cani: «Non pagate si legge in un messaggio ai manifestanti su Facebook Faremo ricorso e avrete il mio supporto». I disordini del mese scorso, al termine dei quali sono rimasti contusi sei poliziotti e due vigili urbani, potrebbero ben presto avere ulteriori conseguenze. E stavolta di natura penale. Al vaglio della Procura di Torre Annunziata e della polizia di Sorrento, infatti, c'è la posizione di decine di persone che hanno preso parte alla manifestazione non autorizzata. I reati ipotizzati vanno dal blocco stradale con transenne, cioè quello messo in atto in piazza Matteotti e per il quale la legge prevede addirittura la reclusione, alla tentata violenza privata, che sarebbe stata commessa da chi ha tentato di fare irruzione nella casa dove si trovavano gli animali, passando per adunata sediziosa e diffamazione.



Nel frattempo, quale sorte è toccata ai 23 cani che i veterinari dell'Asl Napoli 3 Sud hanno ritenuto in condizioni non sostenibili tanto da sottrarli alla proprietaria e trasferirli in una struttura convenzionata col Comune? Nonostante la loro vicenda abbia spinto centinaia di persone a scendere in piazza, per loro sono state registrate solo quattro richieste di affido: «Occasione sprecata», il commento del sindaco Piergiorgio Sagristani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA