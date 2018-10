Ctp, due mesi senza stipendio: mercoledì incontro alla città metropolitana

Venerdì 26 Ottobre 2018, 19:40 - Ultimo aggiornamento: 26-10-2018 20:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sono due mesi che non porto soldi a casa. Ho tre figli. Come devo fare?». È il grido disperato di Francesco Testa, lavoratore della Ctp, compagnia di trasporti pubblici dell’area Nord di Napoli e provincia. Accanto a lui altre decine di dipendenti della Compagnia che da giorni stanno protestando dinanzi Palazzo San Giacomo, invocando un incontro con il sindaco De Magistris. «La Ctp che fine deve fare? Ci sono settecento famiglie con figli piccoli in attesa di capire come sarà il loro futuro. Settecento famiglie che rischiano di restare per strada», aggiunge Giovanna Ottaiano, autista. «Il sindaco conosce benissimo la situazione aziendale e sa come risanare i debiti. Chiediamo di parlare con lui. Deve riceverci, deve prendersi le sue responsabilità» afferma a gran voce Pasquale Pace. In molti urlano. Le loro voci arrivano fino ai piani alti di Palazzo San Giacomo. I dipendenti Ctp chiedono riposte concrete sul futuro salariale e occupazionale. Vantano dall’azienda due stipendi arretrati e sette blocchetti di buoni pasto.«La situazione è molto complicata ma sono convinto che raggiungeremo l'obiettivo - afferma Luigi De Magistris - Con un'altra amministrazione Ctp sarebbe già fallita. Noi supereremo le difficoltà come Città metropolitana. Mi rendo conto che i lavoratori stanno attraversando un periodo di sofferenza ma non aiuta il fatto di accanirsi contro chi invece li sta salvando». Dopo tre giorni di presidio permanente, giorno e notte, i lavoratori, sostenuti dall'Unione Sindacale di Base, sono poi riusciti ad ottenere un incontro per mercoledì 31 ottobre alle ore 15.15 presso la sede di Città Metropolitana.