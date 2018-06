Domenica 10 Giugno 2018, 17:38 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 17:38

Siti delle scuole della provincia di Napoli sotto attacco, fuori uso a causa di un attacco hacker. Siti oscurati o coperti da scritte in inglese che, in alcuni casi, fanno riferimento alla questione palestinese. Sotto attacca un liceo di Marano, il Segrè di via Arafat, e molte altre scuole dell'area flegrea: Pitagora, Petronio e Majorana di Pozzuoli, l'istituto Seneca di Bacoli e numerose scuole di Quarto e Monte di Procida. Analoga situazioni si sarebbe verificata anche in altri istituti italiani. Il ripristino dei siti, secondo il Ministero dell'Istruzione, avverrà in tempi rapidi.