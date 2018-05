Slash, il gestore getta la spugna: «Chiudo». Troppo costosa l'insonorizzazione decisa dal giudice

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 15 Maggio 2018, 08:24 - Ultimo aggiornamento: 15-05-2018 08:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il timore di chiudere era nell'aria. Ingenti le spese legali e le sanzioni da pagare che si aggirano su una cifra di 30mila euro, molto più alta invece quella per insonorizzare a norma di legge i 400 metri quadrati del locale, ossia circa 100mila euro. A ciò c'è da aggiungere l'affitto di 3mila euro al mese, e gli stipendi per cinque dipendenti. Tempo una decina di giorni dalla sentenza della quarta sezione civile del Tribunale di Napoli e lo «Slash» di via Bellini chiude i battenti definitivamente. Il giudice aveva accolto le istanze dei residenti Giovanni Citarella e Rita Iannazzone, rappresentati dall'avvocato Gennaro Esposito, riguardo le immissioni rumorose prodotte dal locale che è proprio sotto la loro abitazione, e un risarcimento dei danni subìti.La sentenza 4196/2018 del 30 aprile aveva così stabilito che lo «Slash» doveva essere insonorizzato completamente, ridurre l'emissione dei suoni a una potenza massima di 100 watt tramite due diffusori di tipo medio utilizzati per sottofondo musicale, non esercitare attività diversa da quella autorizzata (ha una licenza per sola somministrazione di bevande, quindi non più eventi), e di chiudere entro le 23 fino a quando non avrebbe completato i lavori. Che il gestore non può sostenere. Per dieci giorni tutto era andato avanti come al solito, poi all'improvviso la decisione di chiudere, destabilizzando i clienti affezionati che qui trascorrevano le loro mattinate di co-working. Maximilian Narducci, titolare del locale di via Bellini, ha provato in tutti i modi a evitare la serrata, chiedendo anche una dilazione degli oneri che però è stata negata dal tribunale. Così giovedì mattina ha annunciato che la sera del giorno seguente sarebbe stata l'ultima: «Un aperitivo per abbracciarci e baciarci.