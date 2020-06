Napoli, l'ultimo folle gioco a Fuorigrotta: svuotare bidoni dei rifiuti e usarli come slitte sulla rampa dello stadio

Li svuotano, gettano i rifiuti in strada ed usano i bidoni come slitte sulla discesa degli ingressi del settore ospiti dello Stadio San Paolo. La denuncia arriva direttamente dai cittadini e dai residenti del posto che in più occasioni, si sono imbattuti in queste “gare all'aperto”. In questa serie di giochi – proprio vicino al Sert nell'area della X Municipalità – che vedono coinvolti decine di ragazzini del quartiere.

«Quella è una zona – lamentano in strada – isolata ed abbandonata a se stessa. Quando non gioca il Napoli e quando le attività universitarie sono ferme, succede di tutto a due passi da Piazzale Tecchio. I giovani fanno giochi pericolosi e gettano i rifiuti in strada, ma anche i clochard cercano rifugio tra le strutture abbandonate dello stadio».



Proprio quello dei senzatetto, è uno degli allarmi “storici” che si registrano in zona. Tra, numerose baraccopoli – una ancora attiva – sono state tirate su nel corso dell'ultimo decennio.

«Crediamo sia il caso di agire – affermano i cittadini – perchè ormai la zona è diventata pericolosa. Quella strada è una via di passaggio troppo isolata dal resto del quartiere ed andrebbe vigilata con costanza ed h24 dalle forze dell'ordine».

