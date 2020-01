Truccavano slot machine nel Napoletano, carabinieri denunciano due truffatori

I carabinieri del nucleo operativo e ra­diomobile di Torre del Greco hanno denun­ciato due persone del posto per truffa ai danni dello stato. I due sono stati sorpresi dai carab­inieri all’interno di un centro scommesse di Torre del Greco mentre utilizzavano dispositivi artigia­nali che alteravano il corretto funziona­mento delle slot mac­hine.



Erano in grado ingannare le slot, ottenendo un numero illimitato di giocate e altrettante possibilità di vin­cite. Quando i carab­inieri li hanno perq­uisiti sono stati tr­ovati in possesso di 234 euro in contante ritenuto provento illecito. Il denaro e i congegni sono st­ati sequestrati.