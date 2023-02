Sma Campania, nove arresti oggi: ex consigliere regionale sotto inchiesta per corruzione

Nove misure cautelari (tre delle quali in carcere) al centro del secondo step delle indagini sulla Sma Campania. Corruzione in relazione ad appalti seguiti da Regione e Comune, un ex consigliere regionale sotto inchiesta.

È questa la vicenda seguita dalla Finanza, al termine del lavoro investigativo dei pm Fulco e Woodcock, in una vicenda che due anni fa ha fatto registrare il pentimento di un ex imprenditore impegnato nel settore dello smaltimento dei fanghi tossici. Parliamo di Abbate, che fece riferimento al ruolo di alcuni soggetti interni alla macchina amministrativa per truccare le gare di appalto.