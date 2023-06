Sma Campania, 28 verso il processo

Sette luglio, ore 9.30, aula Ticino Uno (aula bunker di Poggioreale), 28 imputati, accusa di corruzione. Prende il via il secondo filone processuale a carico di politici, manager e amministratori, nel corso del secondo filone processuale della cosiddetta inchiesta Sma. Una vicenda legata allo smaltimento del materiale indistriale di risulta prodotto dai depuratori a Napoli, su cui la Procura ha da poco inoltrato richiesta di processo. Inchiesta condotta dai pm Ivana Fulco e Henry John Woodcock, tra gli imputati Luciano Passariello, ex consigliere regionale; il suo braccio destro Agostino Chiatto; l'ex manager Sma Lorenzo Di Domenico, oltre agli imprenditori Rolando e Salvatore Abbate, indicati come principali beneficiari di commesse ritenute condizionate da presunti accordi corruttivi.

Nel corso dell'inchiesta, vengono indicate come parti offese la Regione Campania, il Comune di Napoli, la Sma (rappresentata dall'avvocato Francesco Picca), l'associazione nazionale antimafia Antonino Caponnetto (rappresentata dall'avvocato Gerardo Tommasone).