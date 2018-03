Sma, vertice in Procura a Napoli: la nuova «monnezzopoli»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 3 Marzo 2018, 10:41 - Ultimo aggiornamento: 03-03-2018 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno o più cartelli in grado di fare catenaccio, di fare ostruzionismo. E di far saltare il gioco, quello delle regole e della trasparenza, della migliore offerta, della proposta più competitiva. Meno gare pubbliche, maggiore ricorso alla trattativa diretta, alla convocazione di gruppi imprenditoriali con cui trattare la quota - in termini economici - per ogni tonnellata rimossa dai depuratori della Campania.Uno schema che ha attraversato almeno tre indagini, una delle quali condotta alla fine del decennio scorso culminata nelle accuse ai vertici della protezione civile, proprio per la gestione del percolato.Insomma, un problema vecchio che oggi orbita all'ombra della Sma Campania, la società in house interamente regionale, chiamata a smaltire i fanghi prodotti dai depuratori della Campania. Una questione nota, all'ombra del quale si annidano - secondo l'ipotesi investigativa - tangenti e accordi illeciti. È questa la frontiera più avanzata legata al mondo dei rifiuti e al sistema di smistamento del contenuto degli impianti di depurazione, una materia su cui ieri gli inquirenti hanno fatto quadrato.