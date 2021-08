Smaltimenti illeciti, stop alle fabbriche dei veleni nel Napoletano

Task force della polizia locale e dell'esercito a tutela e a salvaguardia dell'ambiente e della sicurezza in uno dei territori, quello di Arzano, tra i più degradati e a rischio dell'area a nord di Napoli. Sequestrato un sito trasformato in discarica abusiva e controllati più di trenta automobilisti e diverse aziende nel giro di appena qualche ora in una zona, quella della Terra dei fuochi, dove prioritarie sono la prevenzione degli incendi e...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati