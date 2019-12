Avevano smaltito i propri rifiuti dinanzi la parrocchia di San Matteo, in zona Ponte Riccio a Giugliano. Grossi sacchi contenenti scarti di lavorazione, imballaggi, rifiuti di varia natura depositati in un’area abbandonata e periferica. Gli incivili erano probabilmente sicuri di non essere mai scoperti e invece così non è stato. Il contenuto di un camion intero è stato scaricato alle prime luci dell’alba nei pressi della chiesa. La polizia municipale, però, si è recata sul posto e ha aperto i sacchi alla ricerca di indizi che consentissero l’identificazione dei colpevoli.



Rovistando tra i rifiuti, gli agenti della task force ambientale hanno trovato alcuni elementi che hanno permesso di risalire ad un ingrosso di frutta secca. Qui, nel corso di un successivo controllo, sono saltati fuori 30 quintali di rifiuti stoccati in attesa di essere smaltiti illegalmente. È quindi scattato il sequestro e la denuncia penale per i titolari.



«Stupisce che si continui a smaltire illegalmente rifiuti - commenta il sindaco Antonio Poziello -. La nostra polizia municipale e le altre forze dell'ordine su questo territorio ogni giorno compiono decine di controlli e sono innumerevoli le denunce e i sequestri, anche grazie alle telecamere disseminate sul territorio. Oltre che farabutti, temo che questi 'signori' siano anche stupidi».