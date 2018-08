Smaltimento illecito di rifiuti nella Terra dei Fuochi: fioccano denunce

Venerdì 24 Agosto 2018, 16:29

Tre pregiudicati sono stati denunciati dai carabinieri della stazione di Qualiano durante un servizio di contrasto ai reati ambientali nell’ambito delle attività sulla Terra dei Fuochi.Nel corso di un controllo effettuato in via Ripuaria, presso un impianto di di cui è titolare un 30enne di Villaricca, è stato accertato che lo stesso aveva consentito a un 64enne di Qualiano e a un 18enne di Giugliano di scaricare materiale ferroso all’interno di un terreno recintato di circa 2.000 mq di sua proprietà adiacente all'impianto ma non di pertinenza dello stesso e quindi non attrezzato per il deposito di rifiuti.Al termine dell'operazione, i carabinieri hanno sequestrato il terreno di 2.000 mq sul quale erano stati sversati rifiuti di varia natura e una Fiat Uno contenente rifiuti ferrosi.