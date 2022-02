Una terra, quella ormai conosciuta a livello nazionale come dei Fuochi, in cui non si ferma lo smaltimento irregolare di rifiuti speciali. Ieri, ad Arzano è entrata in azione una task force contro i reati ambientali. Sono stati effettuati controlli a tappeto nelle industrie, che sorgono sull’intero perimetro del territorio, durante il corso di tutta la giornata.

Uno stabilimento di produzione della carta è stato posto sotto sequestro con sanzioni pari a 60mila euro per smaltimento non appropriato di materiali di lavorazione. Stessa sorte è toccata a un'autofficina per cui è scattato il sequestro con ammenda pari a 18mila euro. Per un'autocarrozzeria poco distante, infine, è stata emessa una sanzione pari a 13500 euro. Per lo stabilimento di produzione della carta e per l'autofficina è scattata la denuncia alla Procura. Sono state riscontrate violazioni in riferimento agli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari. Le attività venivano svolte con autorizzazione assente o scaduta. Le forze dell'ordine hanno riscontrato anche violazione dei valori limite di emissione stabiliti dall’autorizzazione. Saranno effettuati successivi accertamenti per chiarire il quadro della situazione.

L'emergenza ambientale ha portato in campo i militari dell’Esercito, su base 8° reggimento bersaglieri, con il supporto dei carabinieri della tenenza locale, dei militari della guardia di finanza, degli agenti della Polizia di Stato e del gruppo della polizia locale di Arzano.

La lotta contro i reati ambientali non si ferma e sono già in programma altre operazioni. Le ultime tecnologie, come l'utilizzo dei droni, hanno portato a notevoli risultati. Nonostante la moltiplicazione dei controlli da parte delle forze dell’ordine, le periferie dei comuni della provincia a nord di Napoli continuano a presentarsi come enormi pattumiere.