Sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Napoli, il personale della Guardia Costiera ha effettuato, su tutto il territorio di Ischia, numerosi controlli e verifiche in campo ambientale. L’attività è stata principalmente rivolta allaoltre che alla verifica degli scarichi per l’accertamento di eventuali collegamenti non autorizzati. Nel totale sono stati effettuati 35 controlli, alcuni dei quali sono stati eseguiti con il supporto dell’Arpa Campania e del personale dell’ASL Napoli 2 Nord.Dai controlli sono scaturiti 19 verbali amministrativi e 4 informative di reato inviate alla procura della Repubblica di Napoli. In particolare sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria i titolari di due, mentre per altre quattro strutture sono state rilevate difformità rispetto all’autorizzazione, sanzionate amministrativamente. Per altre due strutture, invece, gli accertamenti hanno portato a riscontrare lo smaltimento e la gestione illecita dei rifiuti prodotti.In un caso specifico, è stata riscontrata la presenza diabbandonati presso l’arenile adiacente. In questa ipotesi il personale della Guardia Costiera ha proceduto al sequestro dei rifiuti illecitamente depositati, con obbligo di smaltimento, ed ha deferito il titolare della struttura alla Procura della Repubblica di Napoli.Numerosi anche i controlli in materia di rifiuti, molti dei quali effettuati durante le operazioni di imbarco e sbarco dei mezzi trasportanti i rifiuti solidi urbani in terraferma. In questo caso si è provveduto alla verifica dei formulari di trasporto e ad accertamenti sul rispetto delle disposizioni in materia.