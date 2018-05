Sabato 12 Maggio 2018, 22:15 - Ultimo aggiornamento: 12-05-2018 22:15

Una 22enne napoletana è ricoverata all'ospedale San Giovanni Bosco, in gravi condizioni e prognosi riservata. La giovane stava guidando una Smart quando ha perso il controllo del veicolo, questa mattina, e si è schiantata contro il guardrail della carreggiata. L'incidente è avvenuto intorno alle 8.30 sulla rampa di accesso alla strada statale 162 che collega Napoli con i comuni vesuviani. Nessun altro veicolo è stato coinvolto nella carambola compiuta dalla Smart.Al momento non è ancora chiaro cosa possa aver causato l'improvvisa mancanza di controllo nella conducente e ci sono varie ipotesi al vaglio della polizia municipale sezione Infortunistica, Stradale comandata da Antonio Muriano. Non si esclude un malore intervenuto o qualche evento distrattore, in ogni caso sono stati fatti eseguire gli esami tossicologici sulla vittima.