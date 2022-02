Smart in fuga a piazza Garibaldi, a bordo un 35enne rapinarolex

Ore 2.30, una Smart in piazza Garibaldi attira l'attenzione dei carabinieri. A bordo un uomo e una donna, che non si fermano all'alt. Parte l’inseguimento per le strade del centro. E, durante la corsa, dal finestrino qualcosa viene lanciato fuori.

In via Colonnello Pepe la vettura urta 4 auto in sosta, a quel punto il conducente scende e tenta di fuggire a piedi ma viene bloccato e arrestato. Inutile la resistenza con pugni e spintoni. Così si scopre che il 35enne di Casoria è destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Firenze per aver rapinato due Rolex nel capoluogo toscano e a Torino. Accanto al ricercato, una 29enne di Porta Nolana.

Tre i giorni di prognosi per i 2 carabinieri. Sono in corso indagini per chiarire meglio quanto accaduto durante l’inseguimento.