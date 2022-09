Smartphone e droga, tre uomini fermati nel centro storico di Napoli

Via Sopramuro, a Napoli. Qui i poliziotti hanno bloccato uno spacciatore trovato in possesso di 4 involucri contenenti circa 0,5 grammi di cocaina, 5 compresse di un farmaco psicotropo e 33 euro. D.M., 53enne algerino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Poco dopo, nella stessa strada, gli agenti hanno fermato un altro venditore, trovato in possesso di 5 cellulari e di 125 euro, mentre l’acquirente, alla vista degli operatori, si è dato alla fuga ma è stato poi fermato e trovato in possesso di due cellulari e di 855 euro. Entrambi non hanno saputo fornire giustificazioni riguardo la provenienza degli smartphone. Un 33enne del Benin, con precedenti di polizia, e un 70enne del Marocco sono stati così denunciati per ricettazione e uno di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale.