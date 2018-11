Smartphone ordinati a ignari clienti: nei guai gestore negozio telefonia

Martedì 13 Novembre 2018, 15:38 - Ultimo aggiornamento: 13-11-2018 16:11

I carabinieri della compagnia di Ischia questa mattina hanno notificato un'ordinanza applicativa della misura cautelare del divieto di dimora nell'isola di Ischia a carico di Lucio Pilato, 52 anni, titolare di un centro di telefonia mobile a Ischia, già destinatario il 24 marzo 2017 di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari e successivamente condannato alla pena di 2 anni di reclusione per reati contro il patrimonio mediante frode. Al termine di un'attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli, Pilato, unitamente ad altri due indagati, è ritenuto responsabile di sostituzione di persona, indebito utilizzo di carte di credito, simulazione di reato, e false attestazioni a pubblico ufficiale.Le indagini dei militari hanno avuto inizio nel gennaio 2018 a seguito di una denuncia contro ignoti sporta da un residente. Questi aveva ricevuto, per posta, una fattura di un gestore mobile attraverso la quale aveva scoperto l'attivazione a sua insaputa di un numero telefonico mobile a lui intestato; l'utenza era abbinata ad un'offerta commerciale che prevedeva l'assegnazione di un costoso smartphone - mai ordinato e mai ricevuto - da pagare in 30 rate mensili con addebito sulla propria carta di credito. I successivi accertamenti, eseguiti mediante l'analisi di documentazione contrattuale ed acquisizione di testimonianze, hanno permesso di appurare l'esistenza di un sistema criminoso nel quale sono coinvolti gli altri due indagati che ha permesso di stipulare numerosi contratti fittizi a carico di ignari clienti residenti su tutto il territorio nazionale ed anche - in un caso - in Svizzera.I contratti fittizi prevedevano l'assegnazione di costosissimi telefoni cellulari di ultima generazione che i clienti non avevano mai ordinato né tantomeno ricevuto; i telefoni in questione venivano, invece, rivenduti dall'indagato ovvero utilizzati da lui o dai propri parenti. In una circostanza è stata sporta una falsa denuncia di furto presso un ufficio di Polizia di Napoli in cui l'indagato principale, fornendo un'identità falsa, ha attestato fittiziamente di aver subito il furto con strappo di un telefono cellulare per inviare poi la denuncia a una società assicurativa e ottenere uno smartphone nuovo che ha potuto rivendere a una terza persona ignara. Per garantire che il sistema criminale funzionasse - almeno in un primo momento - i tre indagati, in particolare il gestore del centro, hanno utilizzato carte di credito intestate a ignari soggetti fisici e giuridici e hanno rivenduto i cellulari provenienti dai delitti attraverso circuiti commerciali legali con rilascio di regolari ricevute fiscali.Al momento i carabinieri della Compagnia di Ischia hanno accertato 5 casi di telefoni cellulari ottenuti indebitamente e rivenduti dall'esercizio commerciale. Sono in corso ulteriori accertamenti.