Giovedì 4 Gennaio 2018, 11:15 - Ultimo aggiornamento: 04-01-2018 11:15

I numeri li leggete nel grafico pubblicato qui di fianco: in tre anni la qualità dell'aria che respiriamo è clamorosamente migliorata. Le pericolose polveri sottili sono diminuite sensibilmente, i giorni di sforamento dei limiti si sono quasi dimezzati. Napoli respira, finalmente.Cioè, respira meno polveri sottili, che è già un buon segnale. Purtroppo il biossido di azoto resta pericolosamente oltre i limiti, ma di questo diremo dopo. Per adesso godiamoci l'entusiasmo del Pm10 che scivola verso il basso e cerchiamo di capirne il perché.Il percorso verso la comprensione dei motivi del miglioramento dell'aria napoletana passa, ovviamente, per gli uffici dell'Arpac, l'agenzia regionale che tiene sotto costante monitoraggio l'inquinamento. Giuseppe Onorati è il dirigente che, quotidianamente, firma i bollettini sulla qualità dell'aria e conosce il mondo dell'inquinamento meglio di chiunque altro. Spiega che il miglioramento è generato da vari fattori: meno auto inquinanti, meno ciclomotori, riscaldamenti meno aggressivi. Ma il vero segreto è uno: gli eventi meteorologici. Nel 2017 non ci sono stati lunghi periodi di alta pressione, quella che favorisce il ristagno dell'aria al suolo, e il vento è stato costante e sostanzioso, perciò le polveri sottili sono lentamente scomparse dall'aria della città.Questo, però, non significa che un meteo «sfavorevole» riporterà la situazione ai pericolosi livelli antichi: «Perché il parco auto di Napoli, sebbene ancora vetusto, si sta lentamente svecchiando - spiega Onorati - e poi perché i ciclomotori adesso sono meno inquinanti e vengono utilizzati in maniera più attenta». Sembra incredibile ma il tipo di ciclomotore e i modi di utilizzo, influiscono drasticamente sulla qualità dell'aria. I vecchi motorini a due tempi alimentati a miscela stanno lentamente scomparendo, ed è un'ottima notizia perché un vecchio «Ciao», per intenderci, da solo inquinava come cento automobili messe assieme: tutta colpa della «miscela», il mix di benzina e olio utilizzato per muovere quei mezzi. La combustione provocava devastazioni sul fronte dell'inquinamento «ma c'è da segnalare anche la diversa modalità d'uso attuale dei ciclomotori che sono usati per lo più da adulti e per spostamenti mirati. Sta lentamente scomparendo l'abitudine dei ragazzini di scorazzare sulle due ruote solo per perdere tempo», sorride Onorati. Contribuisce al miglioramento dell'aria anche il riscaldamento che sta svoltando verso il gas e anche quando è a gasolio, viene tenuto strettamente sotto controllo proprio per ridurre le emissioni.