Soccavo, arrestato 41enne georgiano con otto bottiglie d'alcol rubate nella borsa

Attrezzato per rubare, con una borsa schermata per nascondere la merce. Mukhrani Mikava ha 41 anni ed è georgiano. E’ già noto alle forze dell’ordine e in Italia è irregolare. I carabinieri del nucleo radiomobile lo hanno arrestato per furto in via cornelia dei Gracchi, a pochi metri da un supermercato.

Nella borsa «truccata» non c’erano generi di prima necessità ma 8 bottiglie di alcolici che, battute in cassa, sarebbero costate circa 300 euro. Fondamentale la collaborazione della guardia giurata che è riuscita a bloccare il georgiano prima che potesse dileguarsi. Mikava è ora in carcere, in attesa di giudizio. Le bottiglie, invece, sono tornate sugli scaffali.