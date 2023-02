Raid nel distretto Asl di Soccavo, preso di mira dai ladri che hanno vandalizzato i locali e fatto razzia di monitor e televisori. Il furto, messo a segno la notte tra sabato e domenica, è avvenuto nella struttura del Dipartimento di Salute Mentale in viale Adriano dove si concentrano tutte le attività collegate all'assistenza dei pazienti con sofferenza psichica ma anche servizi integrati e multidisciplinari di prevenzione, riabilitazione e cura dell'utenza con disturbi della condotta alimentare.

Nel bottino dei malviventi che si sono introdotti nei locali dell'Asl, forzando il portone di ingresso della struttura, ci sono finiti due monitor, un televisore e alcuni oggetti sottratti dagli armadietti personali degli operatori e dei medici che lavorano al Centro di salute mentale al civico 25 di viale Adriano. Il raid predatorio è stato, quindi, accompagnato anche dalla vandalizzazione di cassetti, mobilio e di tutti gli armadietti dotati di lucchetto che sono stati divelti. Da una parte, infatti, i malviventi hanno setacciato tutti i locali dove si svolgono le attività di accoglienza e gestione dell'utenza, impossessandosi di un televisore e di due monitor. Dall'altra invece, i ladri hanno messo a soqquadro le stanze del personale e gli spogliatoi alla ricerca degli effetti personali dei dipendenti, per i quali sono ancora in corso le verifiche sulla quantità e la tipologia degli oggetti rubati.

Non si tratta di un singolo ladro in azione e, sicuramente, chi ha violato il centro Asl si è dotato delle attrezzature da scasso utilizzando cacciavite, piede di porco e gli strumenti utili a forzare armadietti e serrature. Per il momento, l'identikit dei malviventi ipotizzato dalle forze dell'ordine, può basarsi sugli elementi emersi dai sopralluoghi ma, non è escluso che la videosorveglianza della zona potrebbe fornire altri indizi a supporto delle indagini in corso. Un ulteriore elemento che potrebbe indirizzare gli accertamenti degli investigatori, riguarda la conoscenza dei luoghi da parte dei malviventi. In pratica, è molto probabile che, i ladri conoscessero bene i locali depredati e anche l'esistenza degli armadietti personali, dunque, il raid sarebbe stato programmato per andare a colpo sicuro e senza troppi rischi, dal momento che i locali non hanno allarme e sistemi di sorveglianza.

«Rubare a chi soffre è uno dei gesti più vili dei quali ci si possa macchiare» ha commentato Ciro Verdoliva, direttore generale dell'Asl Napoli 1, indignato perché «chi ruba i beni dell'Asl, mette le mani in tasca a tutti i cittadini e indebolisce un servizio fondamentale per l'utenza». «Nella Unità Operativa Disturbi del Comportamento Alimentare vengono effettuati interventi e attività rivolte prevalentemente ad adolescenti e giovani adulti con disturbi della condotta alimentare- ha sottolineato il manager- svolgono diagnosi, terapie individuali e di gruppo, lavoro con i familiari laboratori e collaborazioni con enti culturali e artistici. Sono luoghi di grande sofferenza, ma anche di speranza e di concreta rinascita». Il furto, denunciato dal manager, è stato l'occasione per ribadire che «nonostante il disgusto per episodi come questo, il personale non arretra di un millimetro e non si farà abbattere: andiamo avanti a testa alta» ha tuonato Verdoliva.