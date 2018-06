Soccavo, la fermata dell’autobus invasa da cassonetti e rifiuti

Mercoledì 6 Giugno 2018, 10:48 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 10:48

C'è una fermata dell'autobus a Napoli, dove aspettare il bus è davvero un 'impresa e non soltanto per l'atavico ritardo che spesso caratterizza il servizio pubblico cittadino.La fermata dell'autobus di via Servio Tullio nel quartiere occidentale di Soccavo, infatti, da qualche tempo è letteralmente occupata da cassonetti e rifiuti.«La spazzatura spesso è ovunque e la vicinanza dei cassonetti della differenziata, tra cui anche quello destinato all'umido, comporta miasmi insopportabili per chi è in attesa dell'autobus e non solo» segnalano adirati residenti.