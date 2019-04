Napoli, nove auto abbandonate rimosse dalla polizia municipale

Sabato 27 Aprile 2019, 16:44 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2019 16:45

Gli agenti della Polizia Locale di Napoli appartenenti alla Unità operativa Rimozione Auto hanno rimosso nove automobili in stato di abbandono in via Epomeo altezza Parco Quadrifoglio, che rappresentavano anche una potenziale minaccia per l'ambiente, in quanto lasciate in stato di abbandono sulla pubblica via e quindi configurabili come veri e propri di rifiuti speciali. Questa attività viene svolta anche grazie alle segnalazioni dei cittadini ed ai servizi coordinati con la società Sicurezza e Ambiente in convenzione con il Comune di Napoli.È stata inoltre coinvolta anche Asia per il ripristino del decoro della zona interessata e per liberare la carreggiata dai rifiuti provenienti da tali veicoli. Nel corso degli interventi di rimozione, sono stati sanzionati anche 15 veicoli per varie infrazioni al Codice della strada.