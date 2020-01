Napoli, transennato il colombario di epoca romana in via Pigna: è a rischio crollo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è pericolo per il colombario dinel quartiere Soccavo a Napoli. L’antico sepolcro d’epoca romana, tra i più antichi monumenti funebri della città, è stato transennato in via cautelativa.Dopo una segnalazione arrivata da un residente, il, infatti, è stato delimitato da transenne e rete di cantiere, in attesa di verifica ed eventuale restauro. I resti dell’antica struttura funeraria d'epoca romana, sono in sofferenza da tempo. Negli anni ’80, un cassonetto dei rifiuti sostava proprio a ridosso, poi, in anni recenti, i volontari del gruppo archeologico napoletano, decisero di intervenire chiedendo e ottenendo di far spostare il cassonetto ma anche la realizzazione di una ringhiera di protezione e l'apposizione di una tabella informativa. L’ultimo intervento di tutela, tuttavia, risale a circa venti anni fa, quando la parete in tufo della struttura, dove sono conservate le nicchie che ospitavano la urne cinerarie dei defunti, è stata ancorata con dei ganci di ferro.Distrutto, in parte, a causa dell’allargamento dell’asse viario, il colombario di via Pigna, realizzato intorno al I sec. d.C. , è indicativo circa la presenza, in epoca romana, di un possibileai piedi della collina del Vomero o nei pressi della piana di Soccavo, lungo una delle principali vie di comunicazione, tra la città di Neapolis e Puteoli, l’odierna Pozzuoli.