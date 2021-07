Dai social del santuario di Pompei parte l'invito ai fedeli: «Vaccinatevi»

Il Santuario di Pompei ha accolto la richiesta di collaborazione rivolta ai vescovi della Campania dal governatore, Vincenzo De Luca, sulla campagna vaccinale. Sui profili social della basilica della Beata Vergine del Santo Rosario di Pompei parte l'invito ai fedeli di vaccinarsi.

«Rivolgiamo a tutti l’invito a vaccinarsi, un gesto di responsabilità verso sé stessi, i propri cari e l’intera comunità. La vaccinazione è l’unica strada che può condurre tutti noi fuori da un tunnel, che ha causato indicibili sofferenze, minato la stabilità sociale, generato la povertà di migliaia di famiglie e causato la morte, solo in Italia, di oltre 127 mila persone. Il 10 gennaio scorso, in un'intervista, Papa Francesco ha detto: Io credo che eticamente tutti devono prendere il vaccino. Non è una opzione, è un’azione etica. Perché ti giochi tu la salute, ti giochi la vita, ma anche giochi la vita degli altri».