Napoli, imprenditrice denuncia: «Foto rubate dal mio profilo per pubblicizzare siti porno»

«Ciao visita il mio link per vedere i miei video di sesso e scambiare foto. Possiamo anche incontrarci personalmente». Stiliana Bellisario, giovane italo-greca che lavora nel ramo della moda, è una delle tante vittime delle trappole che possono scattare sui social network. Il suo profilo Instagram è stato preso di mira per pubblicizzare siti pornografici per ben due volte in pochi mesi. L’invito a visitare i link arrivavano da un account che alcuni hacker hanno creato a suo nome per incrementare il traffico e fare soldi sfruttando la sua immagine. Un fenomeno, questo, tutt’altro che raro o isolato. Sempre più donne, soprattutto se di bell’aspetto, possono incorrere in queste truffe che rischiano di marchiare per sempre la reputazione personale e professionale delle vittime.

Il meccanismo è tanto infido quanto semplice. Gli hacker prendono di mira i profili, fanno copia delle foto delle vittime rubandole dagli account social e poi creano un nuovo profilo con nome e cognome della persona alla quale hanno sottratto le foto portando a credere che la donna partecipi o reclamizzi video porno. É quello che è successo a Stiliana, 30 anni, una laurea ed un master a Londra, che nell’ultimo anno ha lanciato un proprio marchio di camicie da donna in vendita in tutta Europa. Per due volte in pochi mesi i malintenzionati del web hanno creato profili Instagram a lei intestati per poi pubblicizzare siti a contenuto sessualmente esplicito. Da questi account fake pubblicavano le sue foto e anche delle instant-stories. «Ciao - era scritto nelle storie pubblicate - visita il mio link per vedere i miei video di sesso». Il problema principale è che gli hacker sono diventati così subdoli da dare il via a vere e proprie strategia di ingegneria sociale. Infatti, oltre a pubblicare su questi finti profili le foto di Stiliana, aggiungevano ai contatti da seguire i follower del vero profilo dell’imprenditrice napoletana. «Mi hanno telefonato tanti amici - dice Bellisario - chiedendomi se davvero io potessi fare una cosa simile». È così che giovani donne possono sentirsi come in una trappola dalla quale è difficile uscire. «Psicologicamente, come donna - spiega Stiliana - è una violenza atroce pensare che dei tuoi contatti possono pensare che io possa fare dei video porno. Gli amici che mi conoscono personalmente sanno chi sono e quindi sono portati a non crederci, ma i follower che non mi conoscono, soprattutto i miei clienti internazionali possono credere davvero che possa essere io. Il danno alla mia reputazione professionale è incalcolabile».

La giovane Bellisario ha avuto comunque la prontezza di farsi assistere da un avvocato, nel suo caso Demetrio Paipais, che l’ha assistita per presentare denuncia presso la Procura di Napoli. Inoltre anche gli amici di Stiliana si sono attivati segnalando in massa ad Instagram il furto d’identità e così quel profilo è rimasto attivo soltanto per un giorno, ma il danno era ormai fatto perché in molti avevano già visualizzato quelle foto e quelle storie che rimandavano a materiale sessualmente esplicito. In poche ore l’account fake aveva già superato i 150 follower, alcuni già seguaci del vero profilo di Stiliana. «Purtroppo - racconta l’avvocato Demetrio Paipais - di denunce simili sono costretto a farne sempre più spesso. Anche domani dovrò recarmi in Procura per presentare una querela dello stesso tenore per un furto d’identità perpetrato ad un’altra signora mia cliente».

Un caso esattamente identico a quello di Stiliana è avvenuto ad una ragazza di Sarno di 33 anni. Nelle scorse settimane la donna ha provveduto a denunciare la circostanza ai carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Gli inquirenti hanno avviato un’indagine per diffusione illecita di foto e video. La vittima avrebbe scoperto tutto per caso, come ha raccontato in denuncia, notando su Instagram l’esistenza di un profilo con il suo nome e cognome. Nel consultarlo, ha poi constatato che erano state pubblicate tre fotografie, che dovevano restare private e che erano presenti sul suo di profilo, accompagnate da collegamenti che promettevano video dal contenuto esplicito e scambi di foto.

(ha collaborato Nicola Sorrentino)



