Virus nei pc a Napoli, svelata la vita di 898 spiati: arrestati due consulenti informatici

Giovedì 23 Maggio 2019, 07:30

Il rito di purificazione del sangue in lingua araba, il rapporto quotidiano tra coppie di coniugi, delicate indagini antimafia o di pubblica amministrazione. Materiale riservato, decisivo per la storia delle inchieste condotte da tante procure italiane (c'è anche quella napoletana) che finiva all'estero, alla portata di molti. Roba destinata ad essere vagliata dai pm, a rimanere blindata nei server delle rispettive Procure, che finiva sui «cloud» di Amazon, in Oregon, potenzialmente a disposizione di chiunque avesse le chiavi di accesso alla grande bolla del materiale intercettato. È questo il retroscena dell'inchiesta culminata ieri negli arresti ai domiciliari di Diego Fasano, nato a Locri 46 anni fa, amministratore di fatto della E-surv, la società proprietaria della piattaforma informatica Exodus; e Salvatore Ansani, 42 anni di Catanzaro, direttore della infrastruttura It di E-Surv, ritenuto il creatore e gestore della piattaforma; per un terzo indagato, l'informatico di Catanzaro Davide Matarese, il gip Rosa De Ruggero ha invece respinto la richiesta di misura cautelare.