Soldatessa picchiata dal suo ex e comandante in carica: indaga il pm militare

La prima volta le ha spaccato un dente, sbattendole la faccia contro il cruscotto dell'auto. In un'altra occasione, l'ha presa a schiaffi, le ha messo le mani al collo, immobilizzandola in un angolo della cucina, costringerla a stare sull'attenti per almeno un paio di ore, prima di lasciarla andare a casa. L'ultimo litigio era invece terminato con uno sputo in faccia, poi offese urlate proprio sotto la sua abitazione. Decisamente troppo per una donna, anche per chi si trova nel pieno di una relazione sentimentale complessa, segnata da alti e bassi, tra delusioni e ritorni di fiamma. Decisamente troppo per chi, come la protagonista di questa storia, indossa una divisa dell'Esercito, ha incarichi di responsabilità e ruoli di comando. Si chiama E.D.A. ed è caporal maggiore speciale dell'Esercito, impegnata negli ultimi mesi nell'operazione strade sicure nei mesi del lockdown, quando - a partire dallo scorso maggio - è stato necessario presidiare l'area tra il casertano e il napoletano, per garantire il contenimento del coronavirus. È stata lei a denunciare, a scrollarsi di dosso un clima di soggezione provocato dal suo ex fidanzato. Ha messo in moto un'inchiesta condotta dalla Procura militare di Napoli, approdata in questi giorni alle soglie del processo a carico del suo ex fidanzato. In sintesi, il pm militare Marina Mazzella ipotizza l'accusa di «violenza contro un inferiore» contro L.A.D., ex fidanzato di E.D.A., ed attualmente caporal maggiore in forza allo stesso reparto della parte offesa.

Un'inchiesta che fa leva su un punto: al di là del carattere odioso delle violenze esercitate da un uomo rispetto a una donna, c'è l'aggravante di aver agito anche come «superiore» gerarchico in seno allo stesso reparto operativo. Brutta storia, all'ombra di «strade sicure». Forte di un confronto con alcuni ufficiali di riferimento, tra cui il tenente Cristina De Cesare (comando brigata bersaglieri Garibaldi), E.D.A. decide di uscire allo scoperto, di denunciare l'uomo che aveva conosciuto in chat e che aveva ritrovato con le stellette e la divisa a dirigere la propria unità operativa post lockdown. È il 16 maggio del 2020, quando la donna manda un messaggio all'ufficiale di riferimento: «Cap aiutatemi». Sono le 22.20 e E.D.A. si trova sotto choc in auto, in una stazione di servizio. È in lacrime, poche ore prima ha subìto l'ennesima aggressione, quella più umiliante. Viene convocata nella notte dal capitano, che constata dei segni all'altezza del collo, lo stato di turbamento emotivo e decide di revocarle il turno notturno (dall'una alle sette). Scatta la denuncia alla Procura militare, perché l'ufficiale comprende che ad aggredirla è stata un altro esponente dell'Esercito. Vengono ascoltati testimoni, viene anche assegnato un sostegno psicologico alla presunta parte offesa di questa vicenda. Ed è nel corso del seguito delle indagini che la donna si decide a rimettere assieme i tasselli della storia, a cominciare dal nome del presunto aggressore. Ne indica le generalità, i gradi, il ruolo. E spiega: «Abbiamo vissuto una relazione sentimentale, interrotta almeno tre volte, sempre per il suo carattere irascibile, violento nei miei confronti». Un crescendo nel corso del quale deve aver giocato un ruolo anche la funzione imposta dalla gerarchia militare, tanto da spingere la Procura di Monte di Dio a far riferimento ad un particolare tipo di violenza - quella «contro un inferiore di grado» - nel vibrare il proprio atto di accusa. La parola agli avvocati di parte, tra cui il penalista Massimiliano Strampelli, nel corso di un probabile processo nato dalla forza di chi ha deciso di ribellarsi a uno stato di soggezione continua: tra vita privata e regime militare.

