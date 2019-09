La truffa dei tre napoletani: chiedevano soldi per bimbi malati

Mercoledì 25 Settembre 2019, 15:42

Chiedevano soldi per bimbi malati, ma era una truffa: per tre persone, due uomini e una donna residenti a Napoli, è scattata la denuncia con le accuse di truffa in concorso, aggravata e continuata. I tre si presentavano come volontari di un'associazione con sede in Campania e chiedevano contributi economici per aiutare bambini malati e ricoverati presso reparti oncologici di varie strutture ospedaliere situate su tutto il territorio nazionale per poi appropriarsi indebitamente del denaro donato. I falsi volontari partivano da Napoli per raccogliere fondi in molti paesi del basso Molise, con il logo di un'associazione che esiste, ma non ha autorizzato nessuno a raccogliere fondi, dépliant pubblicitari, tesserini di riconoscimento e false autorizzazioni. Gli immediati accertamenti effettuati dai carabinieri di Bonefro e Colletorto hanno permesso di verificare che le tre persone identificate non erano volontari della onlus e, in ogni caso, la stessa non aveva autorizzato nessuno a raccogliere denaro per suo conto. I militari operanti hanno provveduto a sequestrare 400 euro, raccolti fino a quel momento, e le ricevute rilasciate, sul conto delle quali saranno esperiti ulteriori accertamenti. Gli atti assunti sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica di Larino.