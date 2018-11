Giovedì 8 Novembre 2018, 16:51

TORRE DEL GRECO - «Sono tornate in circolazione banconote false, fate molta attenzione in particolare ai tagli da 50 euro». L'allarme arriva dall'Ascom di Torre del Greco, l'associazione che tutela i commercianti e gli imprenditori e riguarda specialmente le bancanote da 50 euro: casi di soldi falsi sono stati già scoperti e denunciati, con vittime alcuni associati Ascom.Per evitare truffe, l'Ascom ha postato una segnalazione sui social network e su Facebook per mettere in allerta commercianti e cittadini: «Attenzione: su segnalazione e denucia di un associato Ascom rendiamo noto che sono in circolazione banconote false da 50 euro - la denuncia virtuale - La questione è stata segnalata ai carabinieri e vi invitiamo alla massima attenzione».Per riconoscere le banconote false da 50 euro bisogna osservare bene alcuni dettagli: la carta deve essere ruvida, devono essere ben visibili il colore, la filigrana, il filo di sicurezza centrale, la striscia oleografica, la striscia iridescente e le iscrizioni microcaratteriali.