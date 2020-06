Soldi in tasca e droga nelle aiuole: arrestati due pusher a Napoli

I carabinieri della stazione di Napoli Quartiere 167 hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio I.J., 48enne serbo ma residente a Napoli e un 27enne incensurato partenopeo.



I militari - nell’ambito di un servizio anti droga disposto dal comando provinciale di napoli - dopo un lungo periodo di osservazione hanno notato alcune persone (poi rivelatesi “clienti” n.d.r.) avvicinarsi ai due uomini per poi allontanarsi subito dopo. Questi movimenti sospetti non sono passati inosservati ai carabinieri che hanno deciso di controllare i probabili pusher. Perquisiti sono stati trovati in possesso della somma contante di 450 euro poi sequestrata perché ritenuta provento del reato.



I miliari non si sono dati per vinti ed hanno controllato meglio anche la zona circostante dove i due gironzolavano: nelle aiuole sono state trovate 15 dosi di cocaina, 5 dosi di eroina e 2 dosi di marjiuana.



Arrestati, entrambi sono stati tradotti al carcere in attesa di giudizio.

