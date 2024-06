Roba che oltre seicento investitori si staranno facendo qualche domanda. La prima è facile da intuire: che cosa sta raccontando ai pm l’ex uomo d’affari Michele Scognamiglio? Cosa sta mettendo nero su bianco, a proposito di soldi all’estero, di accuse di riciclaggio internazionale e - soprattutto - di quel sistema di spallonaggio elettronico grazie ai bitcoin? Domande lecite, alla luce di quanto sta emergendo dall’inchiesta su un ufficio d’affari privato a Portici sequestrato due mesi fa grazie a un blitz della Guardia di Finanza, su mandato della Procura di Napoli. Una svolta, sembra di capire.

Stanze blindate in via de Lauzieres a Portici, caveaux e schermature anti-intercettazioni, per anni da queste parti sono transitati milioni di euro, sistematicamente finiti in una banca di Vilnius, in Lituania, attraverso un processo di smaterializzazione del denaro: dai soldi veri alle monete elettroniche, che si potevano rimaterializzare in qualunque parte del mondo, grazie a codici numerici consegnati al portatore.

Il racconto

Una storia che ha spinto la Procura di Napoli ad ipotizzare l’accusa di riciclaggio internazionale e che sembra essersi arricchita di alcuni tasselli decisivi. Il primo tra tutti riguarda il presunto patron di questo affare: si chiama Michele Scognamiglio e sta parlando con gli inquirenti. Dopo alcuni mesi di carcere, sembra aver trovato una certa verve nel confronto con i pm, assistito dai penalisti Sergio Cola e Vincenzo Cozzolino. Ha sostenuto cinque interrogatori, non senza rilasciare ammissioni circa le accuse che gli sono state contestate. Un atteggiamento processuale ovviamente al vaglio degli inquirenti, nel corso di una vicenda investigativa che sta macinando conferme e riscontri alla luce del materiale sequestrato mesi fa dai finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria del comandante Paolo Consiglio. Inchiesta condotta dai pm Sofia Cozza, Claudio Onorati e Vincenzo Piscitelli, sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Alessandro Milita, agli atti ci sono i nomi di 6.127 clienti (tra persone fisiche e aziende) che avrebbero consegnato soldi di origine sospetta (e comunque non dichiarati al fisco) negli uffici coordinati da Scognamiglio. Un mondo intero potrebbe essere scoperchiato, alla luce di quanto avvenuto tre mesi fa nel comune vesuviano. È il 27 febbraio scorso, quando scattarono sigilli e manette. Tutto ruotava attorno alla Trustcom financial Uab riconducibile a Michele Scognamiglio, napoletano del 1973, formalmente residente a Riga in Lettonia ma con buone entrature in una banca della Lituania. Finisce in cella, assieme ai suoi presunti collaboratori, vale a dire Marco Spinola (Gallipoli, classe 1987), Gianluca Giordano, classe 1993; coinvolta in questa inchiesta anche Rita Gargiulo, nata nel 1975 e residente a Portici, legata sentimentalmente allo stesso Scognamiglio. In quell’occasione erano poi finiti agli arresti domiciliari Concetta Maisto e Alessandro Orefice, mentre erano stati disposti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria per Carmen Barbato e Felice Salomone. Un blitz che ha consentito - secondo la ricostruzione offerta dallo stesso procuratore Gratteri - di «bloccare flussi finanziari per 2 miliardi e 600 milioni di euro». Tra i beni sequestrai vi furono 15 immobili a Vilnius (di cui due appartamenti di lusso nel centro storico, due alberghi e un bar-ristorante), quattro immobili a Riga in Lettonia (di cui due appartamenti di lusso), una villa ad Ercolano con piscina e campo di calcio, un immobile a Portici, un immobile a Como e uno yacht. Un sequestro “monstre” di 25 milioni di euro, corrispondente al guadagno netto ottenuto dall’organizzazione attraverso il riciclaggio all’estero di somme superiori a 2,6 miliardi di euro. Ricordate le accuse messe nero su bianco dal gip Maria Laura Ciollaro, a proposito della porticese Trustcom? «Un laboratorio elettronico di spionaggio e controspionaggio», completamente blindato e a prova di intercettazioni. Per gli inquirenti la “centrale” avrebbe ingoiato i risparmi di centinaia di clienti risparmiatori napoletani e campani. Dall’evasione fiscale al riciclaggio, spesso operato - si legge - in favore di 6.127 clienti. Un mondo fatto da artigiani, commercianti, imprenditori, medici, professionisti ora in ansia per le parole di Scognamiglio.